Ma 22 lata i nie myśli o emeryturze. Za jakiś czas może żałować

Młodzi ludzie często myślą o emeryturze jako odległej przyszłości . Wydaje się im, że mają mnóstwo czasu na zastanawianie się, jak będzie wyglądała ich sytuacja finansowa w jesieni życia. Skupiają się na tym co "tu i teraz". Nieliczni wierzą, że jeśli zaczną oszczędzać przed czterdziestką, uzbierają na godną emeryturę.

Według wyliczeń przeprowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju, w 2050 roku dzisiejsi trzydziesto- i czterdziestolatkowie, którzy będą osiągać wiek emerytalny i uprawnienia do pobierania świadczeń z ZUS, otrzymają od państwa co miesiąc nieco ponad ¼ swojej ostatniej pensji. To może uświadamiać, że warto już teraz zacząć samodzielnie odkładać oszczędności na przyszłość.