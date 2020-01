Ma 24 lata i starszego o 18 lat kochanka. Nie współczuje jego żonie

Kiedy romans wyjdzie na jaw, zawsze możemy spodziewać się dramatu. Wszyscy w takiej sytuacji są poszkodowani, bo wiąże się to z ogromnymi emocjami. Jednak są kobiety, które nie wiedzą, co to wyrzuty sumienia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zdradza żonę z 24-latką (Getty Images)

– Jestem kochanką. On ma żonę, jest 18 lat starszy ode mnie. Nie mam wyrzutów sumienia, bo mamy fajną więź. Ja jestem singielką i nikogo nie zdradzam – wyznała anonimowa kobieta na forum WP Kafeteria.

Wyznała, że jest kochanką

Dziewczyna ma 24 lata. W związku ze starszym mężczyzną dobrze się bawi. I choć jego żona nie wie o tym, że mąż ją zdradza, użytkowniczka nie ma wyrzutów sumienia. Jej postawa nie spodobała się kobietom, które mają już rodziny.

– Wspomnij to, jak twój mąż pozna 18 lat młodszą dziewczynę i wytworzy się między nimi fajna więź. Oczywiście kobietka nikogo nie będzie zdradzała, nie będzie miała wyrzutów sumienia – napisała jedna z nich.

Wiele kobiet poradziło jej, żeby nie była naiwna i zakończyła tę relację. Zabrała głos również forumowiczka, która znajduje się w podobnej sytuacji.

– Ja też jestem kochanką, ale chcę z tym skończyć. Kocham go jednak bardzo, nie mogę bez niego żyć. Uważaj, bo skończysz tak, jak ja: 30 lat, bez rodziny, samotne święta i wakacje. Życie kochanki bywa smutne – wyznała.

Odezwała się też kobieta, która była po drugiej stronie. "Nie chcesz wiedzieć, co mój mąż mówił o swojej kochance, gdy błagał mnie o wybaczenie" – napisała. Oskarżyła dziewczynę o to, że niszczy rodzinę.

Ta, zdając się nie przejmować hejtem, napisała, że jeśli znajdzie kogoś, w kim się zakocha, to zakończy znajomość z kochankiem. Tymczasem planuje dalej żyć chwilą.

Zobacz także: Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują