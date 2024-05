Anna Stasiukiewicz poznała swoją obecną miłość w mediach społecznościowych. Mężczyzna o imieniu Nader urodził się we Włoszech. Długo starał się o jej uwagę.

"Wiadomość od niego leżała w spamie, jak pięćdziesiąt innych od starających się i piszących do mnie komplementy mężczyzn. Nader też pisał, ale ja odpisywałam, że mnie młodzi nie interesują" – mówiła Stasiukiewicz.

Różnica wieku na początku wydawała jej się nie do przejścia. 62-latka nie wyobrażała sobie siebie z mężczyzną, który jest młodszy od jej córki.

On jednak nie ustępował. Był na tyle zdeterminowany, że Anna postanowiła dać mu szansę. Miłość rozkwitła, a para wzięła ślub pod koniec 2023 roku.

Agnieszka Włodarczyk pochwaliła się, jak spędza majówkę. We wspólnym biesiadowaniu uczestniczyła rodzina (w tym jej mąż Robert Karaś) oraz znajomi, m.in. dziennikarz Michał Rogoziński.

"I po co ta zazdrość? Zazdrość urodzie szkodzi" - napisała pod jednym z filmów.

Warto wspomnieć, że Agnieszka Włodarczyk również gustuje w młodszych. Jej mąż Robert Karaś przyszedł na świat dokładnie osiem lat i trzy miesiące po dniu jej narodzin. Ona podchodzi jednak z dystansem, zarówno do różnicy wieku w jej związku, jak i w związku mamy.

