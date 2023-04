Ma 52 lata i urodziła bliźniaki. "Ludzie zakładają, że jestem ich babcią"

"Mam siedemdziesięcioletniego przyjaciela, który wciąż biega w maratonach i innego przyjaciela, który zmarł po pięćdziesiątce – wiek to tylko liczba i nie martwię się, że nie będzie mnie w pobliżu, gdy chłopcy dorosną" - tłumaczy w "The Sun". Podkreśla, że jej głównym zdaniem jest upewnienie się, że "jest najlepsza, jaka może być, kiedy jest w pobliżu chłopców oraz zachować siłę i zdrowie, jak to tylko możliwe".