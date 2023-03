"Kocham moje dzieci, ale żałuję, że je urodziłam"

- Jak się dobrze zastanowić, to może po prostu powieliłam los matki, od której tak bardzo chciałam się odciąć, może ona też żałowała, że mnie urodziła, całe życie to czułam. A może nie żałowała, bo z drugiej strony doskonale spełniałam swoją funkcję. Byłam potrzebna do karmienia jej narcystycznych potrzeb, byłam jej służką, regulatorem jej emocji, chłopcem do bicia i księżniczką do chwalenia się przed znajomymi - dodaje.