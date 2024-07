Ma 72 lata. David Hasselhoff wciąż zachwyca formą

Jest symbolem lat 80. Pustynne plaże "Słonecznego patrolu" oraz pełne akcji sceny "Nieustraszonego" uczyniły go legendą. David Hasselhoff wymieniony w Księdze rekordów Guinnessa jako "Najczęściej oglądana gwiazda telewizyjna na świecie".

Przenikliwe spojrzenie i muskulatura sprawiały, że w roli serialowego ratownika Mitcha Buchannona wyglądał bardzo wiarygodnie. Co ciekawe, w jednej z rozmów Hasselhoff przyznał, że panicznie boi się wody i dlatego unika wszelkich kontaktów z morzem.

To nie zmieniło się na przestrzeni lat. Dalej zachwyca stylem i formą. Stara się zdrowo odżywiać i dużo ćwiczy. Trzeba jednak dodać, że jego sposobem na wiecznie młody wygląd są też operacje plastyczne i zabiegi polegające na filtrowaniu krwi, a następnie ponownemu wprowadzeniu jej do krwiobiegu.

W 2018 roku po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu, a jego wybranką została 27 lat młodsza Hayley Roberts. Poznali się w 2011 r, kiedy kobieta, będąc wielką fanką aktora, czekała na niego po nagraniu brytyjskiej edycji "Mam talent", aby zdobyć jego autograf. Spotkanie to szybko przerodziło się w romantyczny związek.

"Szczerze mówiąc, powodem, dla którego jeszcze się nie ożeniłem, jest to, że wiem, że nie będzie to idealny związek, nie będziemy razem się starzeć, spójrzmy prawdzie w oczy" - wyznał w jednym z wywiadów.

