Ma duży biust. "Kobiety często mnie oceniają"

Pierwszym z problemów, jaki wymieniła Theresa są zakupy. Często musi wybierać między ubraniami, które są zbyt ciasne w okolicy klatki piersiowej, a tymi, które są za luźne w pasie "Nie mogę znaleźć ubrań, które pasują jednocześnie do moich piersi i talii" - wyznała. - To frustrujące i czasochłonne.

Osoby z dużym biustem zmagają się też z problemami z kręgosłupem. Duże piersi to duży ciężar, a to sprawia, że utrzymanie właściwej postawy może być trudne.

Inne, choć równie niechciane reakcje, spotykają ją ze strony mężczyzn. Natrętne spojrzenia to dla niej chleb powszedni. Dodatkowo, zdaniem tiktokerki, kobiety z większym biustem często borykają się z niepewnością co do intencji mężczyzn. Nigdy nie mogą być pewne, czy są oni zainteresowani tylko ich piersiami, czy też ich osobowością. To może wpływać na ich relacje i poczucie własnej wartości.