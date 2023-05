Ma ją na strychu niemal każdy Polak. Teraz jest warta małą fortunę

Franię po raz pierwszy wyprodukowano w 1958 roku w Kielcach. Niestety, w przeciwieństwie do nowoczesnych pralek, nie można było jej podłączyć do bieżącej wody. Zbiornik należało napełnić gorącą wodą. Obecnie pralkę Franię można sprzedać, bądź kupić za ok. 600 zł.