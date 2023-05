Ma o 20 lat młodszą żonę. Gdy ją poznał, miała chłopaka

Starania o serce Grobelskiej rozpoczął, gdy rozstała z chłopakiem. "Teraz jestem dumny, że byłem taki uparty i cierpliwy. Rozumiem, dlaczego ta niewytłumaczalna siła mnie do niej ciągnęła. Po prostu jest fantastyczną żoną, matką, świetną dziewczyną" - stwierdził.

"Jeśli poznaje się najcudowniejszą kobietę na świecie w połowie życia, to tę miłość szanuje się po stokroć. (...) Jestem klasycznym "pantoflarzem", głaszczę po główce, całuję po dłoniach, nie kłócę się, nie narzucam, rozpieszczam, jak mogę (...) Jestem mężem i ojcem. Świadomie to pielęgnuję".

