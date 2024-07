Ma radę dla rodziców. Mówi, co zrobić przed wyjściem na plażę

Na swoim kanale funkcjonariuszka udostępnia interesujące informacje dotyczące bezpieczeństwa. W ostatnim czasie opublikowała na Instagramie materiał wideo, w którym przedstawia zalecenia dotyczące wyjścia z dzieckiem na plażę lub do ruchliwego centrum handlowego. Ma dla rodziców sprytny trik, który należy wykonać przed pojawieniem się w zatłoczonym miejscu.

Funkcjonariuszka zaznaczyła, że taka fotografia nie służy opublikowaniem go w mediach społecznościowych, lecz na wypadek zaginięcia pociechy.

Policjantka zaznaczyła także, aby w momencie zaginięcia nie wykrzykiwać imienia dziecka, lecz krzyczeć, w co dziecko było ubrane oraz jak wyglądało, ile ma lat itp.

