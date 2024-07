Chcąc uprawiać sport, należy w pierwszej kolejności zadbać zarówno o bezpieczeństwo swoje, jak i innych. Szczególnie, gdy decydujemy się na dyscypliny o podwyższonym ryzyku, musimy zdawać sobie sprawę z tego, co może nam grozić. Osoby jeżdżące na deskorolkach często narażone są na różnego rodzaju upadki, więc o złamaną rękę lub nogę nie jest trudno. Można także uderzyć się w głowę. Właśnie dlatego niezwykle ważne są ochraniacze oraz kask.

Mł. insp. Małgorzata Sokołowska postanowiła śledzić poczynania deskorolkarzy na tegorocznych igrzyskach w Paryżu. Zwróciła jednak uwagę na to, że nie wszyscy zawodnicy mieli na głowach kaski.

Policjantka postanowiła także przeprowadzić w mediach społecznościowych ankietę, w której zapytała, co na ten temat myślą jej obserwatorzy. Okazuje się, że aż 97 proc. głosujących stwierdziło, że kask powinien być na igrzyskach olimpijskich obowiązkowy.

Osoby, które jeżdżą na deskorolce, długo nie miały szansy na start w igrzyskach olimpijskich. To zmieniło się jednak w 2020 r. To właśnie wtedy w Tokio po raz pierwszy wystartowali deskorolkarze z całego świata i dali popis swoich niebywałych umiejętności.

Wówczas Polskę reprezentowała Amelia Bródka, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Polka zajęła 17. miejsce, co nie pozwoliło jej się zakwalifikować do finału. Podczas tegorocznych igrzysk w Paryżu nasz kraj w tej dyscyplinie nie ma żadnych reprezentantów.