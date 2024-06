Ostrzega przed publikowaniem świadectw szkolnych. Mówi o konsekwencjach

Zakończenie roku szkolnego to emocjonujące wydarzenie. Dzieci z niecierpliwością czekają na rozpoczynające się wakacje, a wielu rodziców chcąc podzielić się ocenami swoich pociech, publikują w mediach społecznościowych zdjęcia ze świadectwami.

Okazuje się, że nie jest to wcale taki dobry pomysł, a skutki niewinnej fotografii mogą być naprawdę opłakane. O konsekwencjach powiedziała młodsza inspektor Małgorzata Sokołowska, policjantka z Komendy Stołecznej Policji.

Małgorzata Sokołowska to policjantka z niemal 20-letnim stażem, która w mediach społecznościowych prowadzi profil "Z pamiętnika policjantki". Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 104 tys. internautów. Na co dzień kobieta publikuje ciekawostki związane ze swoją pracą, a także porady dotyczące zachowania bezpieczeństwa.

Ale to nie wszystko. Chwalenie się sukcesami dziecka może wywołać niezdrową rywalizację. Pod wpisem inspektor Sokołowskiej wielu rodziców przyznało, że przesadzili z dzieleniem się informacjami o swoim dziecku.

"Nie rozumiem tej dziwnej mody na pokazywanie świadectw. W sumie nie tylko świadectw", "Nie rozumiem tego trendu chwalenia się, to jest totalna nieodpowiedzialność rodziców", "Trzeba chronić swoją prywatność i bezpieczeństwo" - pisali internauci.

