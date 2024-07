Ma złośliwego raka płuc. Pokazał nowe zdjęcie z żoną

Muzyk od urodzenia cierpi również na naczyniową chorobę płuc, czyli zespół Eisenmengera, oprócz tego ma wadę serca, co powoduje, że nie może przejść operacji ratującej życie.

Adam Konkol zdecydował się podzielić z fanami intymnymi przemyśleniami na temat małżeństwa. We wpisie wspomniał o tym, jakie wsparcie otrzymuje od żony i zaznaczył, że mimo swoich wad oraz dzielących ich różnic, zawsze może liczyć na ukochaną.

Dalej muzyk zaznaczył, że jego żona ma całkiem inne spojrzenie na świat niż on, jednak to właśnie te różnice sprawiają, że są dla siebie świetnym uzupełnieniem.

Muzyk za pośrednictwem mediów społecznościowych wyznał fanom, że mimo braku nałogów cierpi na nowotwór płuc. Wiosną tego roku zdradził, że w innych okolicznościach lekarze wycięliby kawałek płuca, jednak ze względu na wadę serca, jest to niemożliwe.

O stan zdrowia artysty została zapytana jego żona Angelika, która w rozmowie z Radiem ZET wyznała, że ukochany czuje się znacznie lepiej. Adam Konkol zaczął nawet pracę nad kolejnymi utworami. Angelika Konkol wspominała również, że jej mąż przyjął wiadomość o chorobie ze spokojem. Podczas wizyty u onkologa, to ona była tą, która przeżywała diagnozę bardziej emocjonalnie.

