Ma za sobą próbę samobójczą. Opisała skandaliczne zachowanie lekarki

"Lekarka po usłyszeniu mojej wypowiedzi odpowiedziała: ‘Ci terapeuci to od razu wysyłają do szpitala’ oraz że wie, jak wygląda borderline i nie ma potrzeby żebym została w ośrodku. Zapytałam jej, czy nie stanowię zagrożenia dla samej siebie, na co odpowiedziała, że ‘nie mam depresji, bo osoba z depresją, by sobie nie namalowała kreseczek, nie przykleiła kryształka i się ładnie nie pomalowała’ oraz że ‘chyba umiem się kontrolować’. Nie czuję się wysłuchana i nie czuję się bezpiecznie, zostałam całkowicie zlekceważona. Chcę nagłośnić ten problem, bo nie pozwolę, by ktokolwiek jeszcze został potraktowany w ten sposób" – podsumowała dziewczyna.