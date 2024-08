Ma za sobą traumatyczne dzieciństwo. Matka wymierzyła z broni do ojca

Charlize Theron to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek na świecie. Gwiazda znana jest z takich filmów, jak "Adwokat diabła" czy "Królewna śnieżka i łowca". Droga do zdobycia pozycji w branży nie była dla niej prosta.

Ojciec Charlize Theron nie stronił od alkoholu. Był też agresywny i stosował wobec niej oraz swojej żony przemoc. W trakcie jednej z awantur pomiędzy rodzicami przyszłej aktorki doszło do szamotaniny. Matka Charlize w jej trakcie zastrzeliła męża. Nie poszła jednak do więzienia, ponieważ jej zachowanie zostało uznane za samoobronę.

Theron już jako kilkulatka interesowała się tańcem, ciągnęło ją do występów na scenie. Jako zaledwie czterolatka rozpoczęła swoją przygodę z baletem. Niestety doznała kontuzji. Wówczas zajęła się modelingiem. Jednak i ta ścieżka zakończyła się niepowodzeniem. Karierę aktorską rozpoczęła się od... przypadku. Pierwsza agentka Charlize zwróciła na nią uwagę, gdy Theron kłóciła się z pewną kobietą na ulicy w Los Angeles.

"Us Weekly" w 2023 roku donosił, że gwiazda spotyka się z chorwackim modelem Alexem Dimitrijeviciem. Do sieci trafiły wówczas fotografie paparazzi.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!