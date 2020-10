Ma zespół Ehlersa-Danlosa. Sara Geurts poznała diagnozę w wieku 10 lat

Sara Geurts uśmiecha się do nas ze zdjęć, do których pozowała w bikini. "Jak sama mówi: 'Przez lata moja skóra była największym kompleksem. A teraz myślę, że jest najpiękniejsza. Każda 'niedoskonałość;, którą posiadasz opowiada twoją historię i drogę, którą pokonałaś" – cytuje Sarę Wojciechowska.

Sara Geurts – schorzenie

Geurts ma 29 lat i chętnie opowiada swoją historię. Choroba spowodowała, że ​​organizm kobiety miał problemy z produkcją kolagenu, czyli białka strukturalnego, które służy wielu celom, w tym utrzymaniu jędrności i elastyczności skóry. Doprowadziło to do powstania marszczeń na całym ciele Sary. Dziś jest wzorem dla kobiet na całym świecie, ale pokonała długą i niełatwą drogą, by znaleźć się w miejscu, w którym jest dzisiaj. "Zdałam sobie sprawę, że ​​brakowało mi pewności siebie, co miało wpływ na wszystkie moje relacje społeczne i osobiste" – napisała kilka lat temu.