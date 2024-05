Rozwiodła się po zdradzie. Owocem małżeństwa jest znana córka

Ewa Kasprzyk jest mamą Małgorzaty Bernatowicz. Córka też wybrała artystyczną ścieżkę kariery. Z zawodu jest jednak nie aktorką, a piosenkarką. Swoją twórczość publikuje pod pseudonimem Carmell.

Próbowała swoich sił na przesłuchaniach do "The Voice of Poland", gdzie jej głosem zachwycała się Edyta Górniak. Występowała również w programie "Must Be the Music. Tylko Muzyka" i "Śpiewajmy Razem. All Together".

Cermell marzy o tym, by ze swoją muzyką dotrzeć do jak najszerszej publiczności. W 2017 roku wzięła udział w krajowych preselekcjach do Eurowizji, prezentując piosenkę "Faces".

Niedawno Ewa opublikowała zdjęcie z córką. Kobiety pozują na tle luksusowego hotelu. Taki duet mamy i córki naprawdę robi wrażenie, co zauważyli internauci. "Piękne kobiety! Wszystkiego, co najlepsze dla Was", "Ślicznie Panie wyglądacie" - czytamy pod postem w sekcji komentarzy.

Rozwiedli się po cichu

Ojcem Małgorzaty jest inżynier, specjalista od budowy okrętów Janusz Bernatowicz.

"Dla niego byłam wtedy taką aktoreczką. On – poważny facet, inżynier budowy okrętów, nie przewidywał, że aktorstwo będzie moim źródłem utrzymania" - wspominała Ewa Kasprzyk w wywiadzie dla "Vivy".

Mimo to udało im się stworzyć nić porozumienia. Tworzyli nietypowe małżeństwo. Długo mieszkali osobno, żyli w otwartym związku. Bardzo dobrze się jednak rozumieli, mimo dzielącej ich różnicy wieku - 17 lat. "Żyjemy w zgodzie i zawsze możemy na siebie liczyć" - mówiła jeszcze w 2013 roku Ewa Kasprzyk.

Ostatecznie para zdecydowała się na rozwód po 36 latach małżeństwa. W 2019 roku związek Ewy Kasprzyk i Jerzego Bernatowicza zakończył się ostatecznie.

"Potwierdzam - miałam do czynienia ze zdradą. Ani tego nie wypominam, ani nie rozpamiętuję. Jesteśmy tylko ludźmi, mamy swoje słabości. Jestem w stanie wybaczyć zdradę, bo sama też nie jestem święta" - tak sytuację komentowała wtedy aktorka w wywiadzie dla "Na żywo".

Na początku para chciała pozostać razem ze względu na córkę. "Mąż chciał ratować nasz związek dla Gosi. I wpadliśmy trochę w błędne koło. Ale ja muszę być wolna i dalej się tego trzymam" - mówiła w wywiadzie dla "Vivy".

"A ja lubię, kiedy się czujesz wolna. Zresztą w tym jestem do ciebie podobna i cię rozumiem" - skomentowała córka Małgorzata.