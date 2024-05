Marta Lipińska poznała drugiego męża, Macieja Englerta, w teatrze. Najpierw się mijali - do imienin aktorki Barbary Wrzesińskiej, kiedy pierwszy raz zatańczyli i porozmawiali.

- Zaczęły się te słynne motyle w brzuchu . (...) Miałam wielu adoratorów, ale on jeden był inny. Małomówny, tajemniczy. Miał w sobie jakąś intrygującą mroczność. Zabiegał o mnie, robił to jednak niezwykle subtelnie - powiedziała aktorka w rozmowie z Onetem.

- Zawsze stanowczo stawiałam granicę i nie pozwalałam, aby media wchodziły do mojego domu. Nie fotografowałam się z dziećmi, nie zgadzałam się na sesje i tak jest do dziś. (...) Nie wszystko jest na sprzedaż! Nawet moje dzieci, które są już dorosłe i też pracują w zawodzie, bardzo chronią swoją prywatność. Nauczyły się tego ode mnie i są mi wdzięczne za to - powiedziała Marta Lipińska w wywiadzie dla "Świata zdrowia".