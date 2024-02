Ma znaną teściową, która po rozstaniu stanęła za nią murem. Wciąż się przyjaźnią

Interweniować próbowała matka Małeckiego, Anna Seniuk. Miała do syna ogromny żal, a ich rozwód było dla niej prawdziwym ciosem. Murem stanęła za synową, z którą przyjaźni się do dziś i może liczyć na jej wsparcie. "Choć nie chce mówić tego głośno, wierzy, że Grzegorz wróci do byłej żony" - zdradziła znajoma Anny Seniuk w rozmowie z "Na Żywo".