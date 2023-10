Ma znanego męża. Nie wszyscy jednak wiedzą, że są razem

Wspólna praca

Para współpracowała ze sobą w redakcji sportowej TVP, jednak nie służyło to ich relacji, ponieważ przenosili pracę do domu. "Tkwiliśmy we własnym sosie, mieliśmy bardzo wąskie grono firmowych znajomych. Nerwy, frustracje, stresy z pracy przenosiliśmy notorycznie do domu. Nie dość, że żyliśmy tym w pracy, przeżuwaliśmy to całą drogę w samochodzie, i dalej, przy kolacji w domu. W kółko to samo" – mówiła dziennikarka w wywiadzie dla "Gali".