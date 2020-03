Maciej Dowbor pokazał ekonomiczne skutki koronawirusa. 30 zł za żel antybakteryjny

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. W Polsce zarażonych jest coraz więcej osób. Głos w tej sprawie koronawirusa zabierają również znane osobistości ze świata show-biznesu. Tym razem swoją opinia podzielił się Maciej Dowbor.

Koronawirus wywołał niepotrzebną panikę wśród ludzi. W sklepach i aptekach brak środków antybakteryjnych i dezynfekujących do rąk. Zniknęły one z półek już kilka tygodni temu, a tu gdzie się ostały, są towarem na wagę złota. Polacy wykupują ryże, makarony oraz inne produkty spożywcze. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapewniała podczas konferencji prasowej, że nie zabraknie jedzenia w sklepach. Apelowała do Polaków, by nie robili dodatkowych, "nadmiarowych" zakupów.