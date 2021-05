Maciej Dowbor porównuje się do Bradleya Coopera

Internauci jednak nie odpuszczali. "Czy Pan przygotowuje się do jakiejś roli? Dlatego taka stylistyka wyglądu?" - pytali w komentarzach. Dowbor na to: "Szykuję się do roli faceta po 40., ojca 2 córek, męża jednej kobiety od lat, który nie ma zamiaru farbować włosów, ani walić sobie botoksu w gębę, żeby udawać przed 20-letniki siksami, że jest Belmondo Barów Mlecznych i Stołówek Przyzakładowych. Wiem, trochę słabo, ale co zrobić... taki job" - odpisał.