Maciej Dowbor zażartował z mamy. Jego wpis robi furorę

- Chciałbym również dodać, że @katarzyna_dowbor_official nie tylko spłaca nasze kredyty, pomaga urządzić nowe mieszkanie, ale również wiąże mi buty przed wyjściem z domu, przywozi do pracy obiadek, pierze moje ubrania oraz dobiera garderobę. A przede wszystkim każdego dnia dzwonię do niej i skarżę się na wszystkich kolegów i koleżanki, którzy dla mnie byli niesympatyczni. Więc uważajcie jak fikacie do mnie, bo Dowborowa Was dojedzie... w końcu ma kontakty. Ci tabloidziarze to mają ku... fantazję.