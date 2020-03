Maciej Dowbor zmęczony zabawami z dziećmi. "Bardziej zmęczony niż w normalnych czasach"

Obecnie Polacy nie mają wyjścia i muszą spędzać czas we własnych czterech ścianach. Dotyczy to zarówno przeciętnych Kowalskich, jak i celebrytów. Maciej Dowbor, który chętnie relacjonuje swoje życie prywatne na Instagramie, pokazał swój profesjonalny strój do pływania.

Maciej Dowbor stawia na regeneracje

"Jakby ktoś pytał to ja jestem już gotowy do sezonu. Co prawda sezon chyba raczej nie jest gotowy na mnie, ale i z tym sobie poradzimy. Treningi zaliczone, sprzęt skompletowany, nastawienie bojowe. Teraz tylko pozostaje odpowiednia regeneracja i mam zamiar ten przedziwny czas właśnie na to wykorzystać" - zapewnił.