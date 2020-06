Maciej Stuhr i jego żona pomagają czeczeńskim rodzinom. Mówią, dlaczego warto to robić

Maciej Stuhr i Katarzyna Błażejewska-Stuhr pomagają czeczeńskim rodzinom

"Nie rozumiem, dlaczego Madina nadal respektuje zasady, które zmusiły ją do ucieczki. Z drugiej strony wiem, że to jest jej tożsamość. Tak została wychowana, musimy to uszanować. Mam nadzieję, że po kilku latach w Polsce zobaczy, że można inaczej, również jej dzieci zobaczą inne wzorce" – dodaje i przyznaje, że po każdej rozmowie z Czeczenką docenia sytuację kobiet w Polsce.

Nawet ich opiekunka do dzieci przekonała się do czeczeńskiej rodziny. "Na początku na wieść o tym, że ma iść z Czeczenami i naszymi dziećmi do Centrum Nauki "Kopernik", miała minę, jakbyśmy chcieli ją zamknąć w celi z seryjnymi przestępcami. Po jednym spotkaniu już była w szoku, że ci "innowiercy to tacy mili ludzie" – dodaje Maciej Stuhr.