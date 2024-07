Żegna Jerzego Stuhra. Podzieliła się wspomnieniem

Wiadomość o śmierci Jerzego Stuhra poruszyła jego fanów i przyjaciół. W sieci pożegnało go wiele osób znanych z życia publicznego. Jedną z nich była m.in. Aleksandra Kwaśniewska. Dziennikarka i córka byłego prezydenta udostępniła zdjęcie zmarłego aktora i napisała o nim kilka słów.

Dodała, że później jeszcze kilka razy miała okazję współpracować z aktorem. "Zawsze były to przemiłe spotkania, za które jestem nieskończenie wdzięczna" - podkreśliła.

"Panie Jerzy, jak to dobrze, że Pan był. Wyrazy współczucia dla całej rodziny. Przytulam mocno" - zakończyła.

Pod postem pojawiło się wiele głosów przejętych śmiercią aktora. Fani nie ukrywali swoich emocji. "Nie wiem dlaczego ale Pan Jerzy zawsze wzbudzał we mnie uśmiech na twarzy, szacunek i pewnego rodzaju czułość. Chciało się na Niego patrzeć i słuchać go beż końca" - napisała jedna z osób.

"Wielki Mistrz, dlatego Wielka Strata. Takich jak On została już tylko garstka", "Wspaniały aktor, który pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo artystyczne. Ogromny smutek", "Słowa są zbędne. Chyba wszyscy czujemy się osieroceni" - czytamy na Instagramie.

Tak pożegnała Stuhra. Wzruszyła internautów do łez

