Macierzyństwo bez lukru, czyli matka w oparach rzeczywistości

Kobiety matki XXI w. Jakie są? Jak nasze babcie i mamy, a może zupełnie inne? Czytając literaturę czy oglądając telewizyjne produkcje, widzimy, jak na tle kolejnych lat transformacji zmieniały się matki Polki. Przypomnijmy sobie choćby "Chłopów" Henryka Sienkiewicza. Lata 80. XIX w. to czas patriarchatu i podległości kobiet. Nasza rola sprowadzała się wówczas do rodzenia dzieci i dbania o ognisko domowe. XX w. był bardziej wyrazisty. Oto bowiem pojawia się kobieta matka skutecznie walcząca o swoje prawa. Prawa wyborcze uzyskała w 1918 r. Czasy PRL-u to z kolei okres trudny, w którym bardziej liczył się kilogram wędliny i cukier wystany w długich kolejkach niż makijaż czy fryzura.