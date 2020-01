Maćkowi spodobała się dziewczyna z korporacji. Wszystko zepsuło disco polo

Znaleźć partnera o podobnych zainteresowaniach i gustach to nie lada wyzwanie. Często nawet ci, którzy wydają się idealni, mają swoje ukryte wady.

"Dziewczyna, która mi się podoba, słucha disco polo " – wyznał Maciek na forum WP Kafeteria. Zaznaczył, że to dla niego duże zaskoczenie, bo sam nie przepada za tym rodzajem muzyki, a dziewczyna wydawała mu się inteligentna.

Podobno o gustach się nie dyskutuję. Co jednak zrobić, gdy odmienne upodobania mogą mieć wpływ na przyszłą relację z partnerem? Maciek poprosił o radę użytkowników forum.

"A co ma konkretnego muzyka do inteligencji? " – zapytał jeden z nich i nie czekając na odpowiedź, wyjaśnił: "Muza to muza. Można lubić wiele odmian. Czasami ludzie się wyłączają i chcą się tylko bawić. I ja ich rozumiem".