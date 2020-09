Madonna pocałowała Christinę Aguilerę 17 lat temu. Aguilera wspomina ten dzień po latach

"To nie było szokujące dla mnie ani wtedy, ani dzisiaj" – powiedziała Christina Aguilera w rozmowie z Zane Lowe 16 września. Teraz wiadomo, jak ten gest był ważny dla par jednopłciowych walczących o swoje prawa. Jednak w 2003 roku to nie przesłanie było najważniejsze dla mediów. Dwa lata temu Aguilera w jednym z wywiadów zwróciła uwagę na to, że prasa całkowicie pominęła fakt, że ją również pocałowała Madonna.