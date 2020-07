WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne drogerie rossmann + 4 rossmanndrogeriakosmetykizakupy Agnieszka Małgorzata Adamska 4 godziny temu Partner materiału: Rossmann. Mądre zakupy w drogeriach. Jak kupować bezpiecznie i gdzie szukać atrakcyjnych okazji cenowych? Mądre zakupy w czasie pandemii to przede wszystkim rozsądek, zachowanie zasad bezpieczeństwa i sztuka wyboru najkorzystniejszych ofert cenowych. Sprawdź, jakich zasad należy przestrzegać podczas wizyty w drogerii, jak płacić za produkty taniej i dlaczego warto korzystać z zakupów online. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Adobe Stock) Pandemia koronawirusa znacząco zmieniła nasze nawyki zakupowe. Podczas wizyt w sklepie nosimy maski, dezynfekujemy ręce i zwracamy uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości od pozostałych klientów. Żeby maksymalnie skrócić czas pobytu w sklepie, warto planować wizytę z wyprzedzeniem i mieć pod ręką szczegółową listę, na której widnieją wszystkie niezbędne nam artykuły. Nie bez znaczenia są także ceny produktów, po które sięgamy. W dobie kryzysu coraz częściej szukamy atrakcyjnych promocji i ofert, które sprawią, że zapłacimy mniej. Drogerie Rossmann proponują klientom proste rozwiązania, dzięki którym zrobią zakupy bezpiecznie i… taniej. Komfort zakupów poprawia i zapewnia najnowsza wersja aplikacji Rossmann, która została wzbogacona o wiele przydatnych funkcji. Jej użytkownicy jeszcze przed wyjściem z domu mogą szczegółowo zaplanować zakupy, tworząc Listę+ z potrzebnymi artykułami. Ta opcja sprawia, że proces kupowania przebiega znacznie szybciej, a, co więcej,

dzięki tworzeniu Listy+ na wybrane przez nas produkty otrzymamy atrakcyjny i indywidualnie dopasowany rabat. materiały partnera Przez aplikację nadal można też składać zamówienia z odbiorem w wybranej drogerii sieci Rossmann lub z bezkontaktową dostawą do paczkomatu. Aplikacja dostosowana do twoich potrzeb Dotychczas użytkownicy aplikacji mogli tworzyć listy ulubionych produktów, przy których zawsze widniała aktualna cena (dzięki temu mogliśmy sprawdzić, czy nasi ulubieńcy są objęci atrakcyjną promocją). W nowej odsłonie aplikacji Rossmann bez problemu znajdziemy nasz dawny spis kosmetycznych faworytów, ale oprócz tego inteligentny system aplikacji zachowuje w pamięci historię naszych zakupów i "podpowiada" nam co jeszcze możemy dodać do naszej Listy+, jaki produkt już prawdopodobni nam się kończy, a także zachęca do sprawdzenia najlepszych promocji. Ponadto w aplikacji czeka najświeższy przegląd drogeryjnych nowości i przydatne informacje na temat pielęgnacji. materiały partnera Łap okazję, czyli jak skorzystać z promocji i rabatów Rabat z Listą+ to nie jedyna oferta, z której skorzystamy dzięki nowej aplikacji Rossmann. Czekają w niej także Promocje 2+2 na różne kategorie produktów. Aby z nich skorzystać, wystarczy aktywować kupony rabatowe, dodać do Listy+ wybrane produkty, uzupełniając je jednym dodatkowym (Lista+ musi zawierać minimum 5 produktów) i za 15 min możemy się cieszyć niższym rachunkiem w sklepie stacjonarnym Rossmann. Teraz to Ty decydujesz kiedy skorzystać z promocji 2+2. materiały partnera Pamiętaj tylko, że każdy kupon rabatowy 2+2 może być wykorzystany tylko jednokrotnie. Informację o dacie ważności kuponu znajdziesz w aplikacji. Z aplikacji można korzystać w dwóch trybach. Pierwszy to wspomniane już planowanie zakupów, podczas którego kreujemy Listę+ i przeglądamy dostępne promocje. W tym trybie w celu łatwiejszej obsługi możesz skorzystać z dostępnego wyszukiwania głosowego, albo skanera produktów. materiały partnera Drugi tryb aktywujemy podczas pobytu w drogerii – mamy wtedy łatwy dostęp do karty Klubu Rossmann oraz przygotowanej wcześniej listy zakupowej zawierającej podpowiedź, w którym miejscu znajduje się każdy z potrzebnych ci kosmetyków. Koniec z długim szukaniem ulubionych produktów. Jeśli tylko wskażesz, w którym Rossmannie robisz zakupy, dzięki aplikacji będziesz wiedzieć, na których dokładnie półkach znajduje się wszystko to, co jest na twojej Liście+. Jeśli zaś nieprzewidziana sytuacja sprawiła, że nie możesz udać się do drogerii? Wystarczy udostępnić swoją Listę+ komuś, kto także korzysta z aplikacji Rossmann i będzie mógł zrobić zakupy w naszym imieniu. materiały partnera Bezpieczne zakupy bez wychodzenia z domu Wolisz kupować online? Przy pomocy nowej aplikacji bez problemu złożysz zamówienie online. Zakupy możesz odebrać w wybranej drogerii Rossmann, w jednym z paczkomatów, albo skorzystać z usługi kuriera, który dostarczy zamówienie pod same drzwi. Pamiętaj jednak, że dodatkowy rabat oferowany przez Listę+ dostępny jest tylko, jeśli kupujesz w sklepach stacjonarnych. Korzystanie z aplikacji to prosty sposób na szybkie zakupy, dzięki którym unikniesz kolejek i kontaktów z innymi klientami, a także oszczędzisz czas.

Mądre kupowanie to bezpieczeństwo, wygoda i oszczędność – wszystkie te funkcje łączy aplikacja Rossmann. Dzięki jej nowym funkcjom zakupy stają się prawdziwą przyjemnością. Partner materiału: Rossmann. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze