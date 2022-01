Maffashion ma luksusowy apartament w centrum Warszawy. Służy jej do robienia sesji zdjęciowych

– Nie będę tutaj mieszkać, bo dom rodzinny wybudowaliśmy. Będę tu może pomieszkiwać. Jak przyjadą jacyś bliscy, to będą mieli gdzie się zatrzymać. Nie będę tego mieszkania wynajmowała. Będę tutaj robiła zdjęcia, będę tutaj przebywała, jak będę w centrum. Będę to mieszkanie wynajmować do sesji zdjęciowych. Ja bardzo często szukam różnych pomieszczeń – nigdy nic nie ma albo już jest wszystko oklepane. Tutaj będzie tyle pięknych kącików, oryginalne rozwiązania, że to jest naprawdę fajna opcja, inwestycja – stwierdziła Maffashion.