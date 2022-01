Od t-shirtów i jeansów do królowej stylu. Modowa przemiana Małgorzaty Rozenek

Modowa metamorfoza Małgorzaty Rozenek

Rok 2009. Małgorzata Rozenek pozuje do zdjęć po nagraniach programu "Dzień dobry TVN". Ma na sobie miętowy t-shirt, powycierane jeansy i białe sportowe buty. Do tego naturalna fryzura i makijaż. Kto by pomyślał, że zaledwie kilka lat później styl Rozenek będzie naśladowany przez tysiące Polek.