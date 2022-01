"Zorganizujemy wesele marzeń". Maffashion planuje ślub z Fabijańskim

- Nie dla każdego ślub jest priorytetem.Ja miałam w swoim życiu koleżanki, które nawet nie miały jeszcze narzeczonego, a już chodziły przymierzać suknie ślubne, bo po prostu zawsze marzyły o tej sukni białej, by wyjść jak takie księżniczki. Ja nie mam takiej potrzeby. Może kiedyś. To nie jest tak, że nie, może kiedyś, ale to za 10, 15 lat. Jak tylko będziemy mieli na to ochotę, to sobie zorganizujemy wesele z marzeń.