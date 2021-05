Poruszający wywiad z Fabijańskim. "Ciągle słyszałem od ojca: nie płacz"

33-latek jednocześnie przyznaje, że wciąż uczy się nowej roli i zdaje sobie sprawę, że z czasem "poczuje" ojcostwo w pełni. Co ciekawe, na pytanie dziennikarza, czy prywatnie czuje miłość i akceptację, artysta odpowiada, że "różnie z tym bywa". Wszystko przez to, jak został wychowany. Przykro się to czyta. – Jeżeli człowiek wychował się w poczuciu wiecznego głodu, chcąc cały czas dostać coś, czego nie dostawał, to często później projektuje sobie tego brak. Nawet jeżeli to jest, to jemu wydaje się, że tego nie ma – stwierdza.