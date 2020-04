Magda Gessler schudła na kwarantannie. "Nie mam motywacji do jedzenia"

Magda Gessler chudnie w oczach – donosi "Super Express", który zapytał słynną restauratorkę, co się stało, że w czasie pandemii, straciła apetyt. Odpowiedź jest nieco przygnębiająca, choć w dzisiejszych czasach zrozumiała.

Gessler, jak wielu Polaków, dla bezpieczeństwa spędza ostatnie tygodnie z dala od bliskich. Z tej samotności wziął się właśnie jej problem z apetytem. Kompletnie go straciła, co przyznaje w krótkim wywiadzie dla "Super Expressu". – Nie mam motywacji do jedzenia – mówi, jak czytamy, ze smutkiem w głosie.

Magda Gessler schudła na kwarantannie

Magdzie Gessler niespecjalnie chce się dziś jeść, co przecież uwielbia. Przyznaje też, że przestała również gotować. Wszelkie smakołyki poszły w odstawkę, zastąpiła je tęsknota za wspólnym biesiadowaniem. – Schudłam. Nie mam motywacji do jedzenia. Ja lubię jeść stadnie. Lubię jeść z kimś, sama nie lubię. To dla mnie rytuał. Jedzenie tak, żeby się najeść, nie jest dla mnie ciekawe – powiedziała Agacie Młynarskiej w rozmowie na Instagramie.

Restauratorka dopytywana przez dziennikarkę, co teraz powinni jeść starsi ludzie, odparowała, że to, co ona. A uwielbia sałatkę jarzynową, w której majonez zastępuje odrobiną śmietany wymieszanej z jabłkami. – To jest dla starszych ludzi – zaśmiała się. – Sałatki, surówki, nawet ryby mrożone są fantastyczne, dobra cielęcina. Wywary z warzyw, na których możemy robić różne rzeczy. Mrożone maliny, musy z jogurtem. Można te rzeczy mieć, zrobić prawdziwe cuda i delektować się nimi – przekonywała.

