Magda Gessler w zjawiskowej stylizacji. Pomaga ukryć brzuch i "pelikany"

Magda Gessler często pokazuje na Instagramie swoje stylizacje, które spotykają się z dobrym odbiorem wśród jej fanów. Internauci nie kryją, że barwne kreacje znanej restauratorki wyróżniają ją z tłumu i świetnie do niej pasują. Ostatnia propozycja to elegancki zestaw, który z pewnością wielu kobietom przypadnie do gustu.