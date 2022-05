Iwona Pavlović cała na biało. Tak zaprezentowała się na gali "Osobowości i Sukcesy" 2022

Iwona Pavlović na gali "Osobowości i Sukcesy" 2022 zaprezentowała się w białej, długiej do ziemi, cekinowej sukni. Kreacja miała nieco bufiaste rękawy, dekolt w kształcie litery V oraz niedługi tren. Stylizacja, choć przyciąga wzrok, to przywodzi nieco na myśl suknię ślubną. Tancerka spięła włosy do tyłu. W makijażu postawiła jak zwykle na czarną kreskę dookoła oczu i matową szminkę w odcieniu nude.