Magda Gessler zwróciła się do Kowalczyk. "To uczucie jest mi znajome"

Nie żyje Kacper Tekieli

Kacper Tekieli był mężem Justyny Kowalczyk-Tekieli. Polska utytułowana polska biegaczka narciarska towarzyszyła mu w wyprawie w Alpy wraz z półtorarocznym synem, Hugonem. Kowalczyk kilkukrotnie zabrała głos po tragedii. Najpierw opublikowała na swoim profilu facebookowym krótki wpis: "Był najcudowniejszy. He was the most beautiful Person in the world (Był najpiękniejszą osobą na świecie - przyp. red.)".