Magda ma żal do rodziców. Nie kupili jej mieszkania, gdy wyjeżdżała na studia

Kiedy dziecko przeprowadza się do dużego miasta na studia, wielu rodziców zastanawia się nad tym, czy lepiej wynajmować mieszkanie, czy przeznaczyć oszczędności na zakup nieruchomości. Magda nadal ma żal do swoich rodziców.

Zdaniem Magdy w dzisiejszych czasach w dużych miastach nieruchomości są tak drogie, że bez wsparcia finansowego rodziny młodzi mają ciężko. "Do mnie nie trafiają argumenty 'zarób sobie', bo wszyscy wiemy, jakie są średnie zarobki w Polsce, a jakie są ceny mieszkań o godnym metrażu" – napisała na forum WP Kafeteria. Ma żal do swojego ojca, że nie odpłacił się jej tym samym, co on dostał od swojej matki.