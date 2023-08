Magda Mołek pokazała się w hitowej sukience. Na jej punkcie szaleją gwiazdy

Jeśli cokolwiek można nazwać w letniej damskiej szafie must havem, to z pewnością są to… białe sukienki. Jeśli do tej pory nie udało ci się do nich przekonać, wykorzystaj na to ostatni miesiąc wakacji – zdążysz jeszcze zadać w nich szyku. Jak białe modele noszą polskie gwiazdy? Sprawdź.