Magda Narożna zaskoczyła sylwestrową stylizacją. Była wyjątkowo skromna

Magda Narożna na sylwestrze TVP

Czarna suknia z dekoltem do ziemi, uzupełniona płaszczem w tym samym stylu ze złotym zdobieniem. Magda Narożna postawiła podczas sylwestrowego występu na mało odważną stylizację, choć okazja do jej stworzenia była z pewnością odpowiednia. Artystka dobrała do niej długie kolczyki i szpilki, a całość dopełniła krótką fryzurą z lokami. Makijaż skupiał się na podkreślonym oku, ozdobionym złotym i czarnym cieniem.