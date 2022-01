Katarzyna Nosowska komentuje sylwestra TVP. Oto co ją zdziwiło

- Wszystkiego, co najpiękniejsze dla was, ale zwróćcie uwagę, że to piosenka "Biełyje rozy", a tam są białe misie. Nie rozumiem (...) I dzisiaj mam tyle takich zdziwień i pytam się Pawcia (mąż Katarzyny Nosowskiej - przyp. red.), dlaczego białe misie tańczą do piosenki "Białe róże" - mówi Nosowska na nagraniu udostępnionym na Instagramie.