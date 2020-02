WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Magda zarabia 3 tys. złotych. Jej związek rozpadł się po tym, jak jej chłopak dostał podwyżkę Magda stara się nie narzekać na swój los, chociaż przyznaje, że nie jest jej łatwo. Dziewczyna ma 22 lata i próbuje sama się utrzymywać oraz pomagać młodszej siostrze. Niedawno jej świat legł w gruzach, gdy po kilku latach zostawił ją partner. Wszystko przez pieniądze. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Magda zarabia 3 tys. złotych (iStock.com) Magda sama się utrzymuje i jednocześnie pomaga młodszej siostrze. Dziewczynka jest nastolatką i nie może liczyć na wsparcie rodziców, dlatego Magdalena stara się ją wspierać finansowo. Choć nie jest jej łatwo, pracuje dorywczo i liczy każdy grosz. Jej pensja wynosi około 3 tys. złotych miesięcznie. "Nie mamy wspólnych zainteresowań" Do tej pory Magda mogła liczyć na swojego ukochanego. Nie brała od niego pieniędzy, bo chciała być niezależna. Najbardziej zależało jej na wsparciu i rozumieniu. Wiedziała, że może przyjść do niego z każdym problemem, jednak wszystko się zmieniło, gdy chłopak dostał podwyżkę. "On nigdy nie był takim materialistą, zmienił stanowisko i dostał ok. 5 tys. złotych więcej. Teraz na wszystko go stać. Stwierdził, że chce podróżować po świecie, a mnie ledwo stać na wakacje raz w roku nad morzem. Ciągle dochodzą mu nowe zainteresowania i pasje, na które ja nie mam czasu przez pracę albo brak pieniędzy. Powiedział, że się od siebie oddaliliśmy i nic nas już nie łączy. Poczułam, jakby wbił mi nóż w serce" – opisuje na forum WP Kafeteria. Internauci byli poruszeni historią Magdy. Starali się jej uświadomić, że chłopak się pogubił i zachłysnął szybkim awansem. "Jak mu się noga powinie, to zostanie sam jak palec, bo znajomi, z którymi śmigał na lanserskie wypady, go oleją. A ty, autorko nie łam się, naprawdę trochę normalnych facetów z dobrym sercem chodzi po świecie, a na takiego osła to nawet nie warto zwracać uwagi. Trzymaj się" – napisał forumowicz. "Trzymaj się. I naprawdę potraktuj tego pana jak zamknięty rozdział, bo nie warto. Będziesz żałować, że dałaś sobie wmówić, że pieniądze mają znaczenie w związku" – doradził kolejny internauta. "Jeśli chodziło mu tylko o to, że mniej zarabiasz, i nawet nie powiedział tego wprost, to nie jest ciebie wart. Niedługo mu się podróże znudzą i będzie wracać do pustego mieszkania, wtedy zrozumie" – odpowiedział obserwator wątku.