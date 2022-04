Magdalena Boczarska o uczęszczaniu na terapię: Mówię o tym z olbrzymią dumą

- Poszłam z moim synkiem (do lekarza - przyp.red), który nie spał po nocach, i szukałam pomocy i konsultacji. I pani po jednym zdaniu, zadała mi pytanie, które mnie kompletnie zatrzymało. Pani mnie zapytała, czy ktoś w mojej rodzinie, a mam tatę artystę, któremu też nie był obcy alkohol na pewnym etapie życia, czy w dzieciństwie nie było mi to obce. Nie nazwała tego dorosłym dzieckiem alkoholika, ale gdzieś stan, który w sobie noszę, pod to podlegał. Jak się jej do tego przyznałam, powiedziała mi, że to jest bardzo charakterystyczne dla takich osób i powiedziała, że mam w sobie permanentne poczucie kontroli, czy zdaję sobie z tego sprawę. I to mi dało bardzo dużo do myślenia - wyznała.