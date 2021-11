Magdalena Boczarska pomalowana przez syna. "Rośnie mi w domu mały make-up artist"

Aktorka dzielnie znosiła trudne początki. "Oprócz permanentnego uczucia niewyspania, które zaczęłam uwielbiać i przestało mi ono przeszkadzać, spania po dwie–trzy godziny na dobę, jestem bardzo szczęśliwa i podobno to widać […]. Zmieniły mi się też priorytety, co wydaje się oczywiste i pewnie wszystkie mamy to potwierdzą" - dodała.