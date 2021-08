Magdalena Frąckowiak zniknęła z show-biznesu. Modelka żyje z dala od medialnego szumu

- Dawno nie miałam z nią kontaktu, natomiast zawsze ją bardzo lubiłam i dalej ją lubię. Alex ma z nią kontakt od czasu do czasu, taki bardzo przyjacielski. Jak miała sytuację, gdzie była smutna, to wspierał ją dobrym słowem. Nie ma nic gorszego niż rozstawać się w jakiś awanturach. Mało kto z nas sobie zdaje sprawę, jak to źle wpływa potem na własne życie, jeżeli rozstajesz się z ludźmi w awanturze, żalu i pretensji – mówiła o Frąckowiak Joanna Przetakiewicz w "Jastrząb Post", której syn spotykał się z modelką.