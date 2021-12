Magdalena Stępień jest znów zakochana? "Ktoś pojawił się w moim życiu"

Magdalena Stępień wychowuje samotnie półrocznego synka Oliwiera, którego ma ze związku z Jakubem Rzeźniczakiem. Piłkarz zostawił ją, gdy była w 8. miesiącu ciąży, ponieważ zakochał się w innej kobiecie. Cała sprawa była szeroko komentowana w mediach. Dla modelki był to ogromny cios, po którym przeżywała bardzo trudny czas. Jednak pojawienie się na świecie dziecka dało jej siłę, by go przetrwać.