Magdalena Stępień na lotnisku. Zaczyna nowe życie

"Już nigdy nie wracam, nie wrócę do tego, co było, to przeszłość. Ten tydzień dużo mi dał, więcej niż się spodziewałam. Za kilka dni wylatujemy z kraju i również dlatego wróciłam, aby pokazywać, już tylko pozytywne wibracje i momenty z życia samodzielnej mamy" - zapowiedziała.