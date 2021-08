Magdalena Stępień na spacerze. Była partnerka Rzeźniczaka spotkała się z koleżanką

- Najbardziej zabolało mnie, że Kuba ma nową partnerkę. Że nie powiedział mi o tym wcześniej. A ja cały czas do porodu i po porodzie, jak przyszedł do szpitala, miałam nadzieję, że on do nas wróci. A tam była już nowa kobieta. Nie rozumiem, jak kobieta kobiecie może coś takiego zrobić. Moja mama i rodzina by się za mnie wstydziła - mówiła w rozmowie z ''Dzień Dobry TVN''.