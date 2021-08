Magiczna gąbka za 5 złotych działa cuda. Do czego jej używać?

Działanie magicznej gąbki jest fenomenalne, dlatego niektórzy gdy już ją kupią, to chcą ją wykorzystać podczas regularnych porządków. To kiepski pomysł, ponieważ gąbka z jednej strony dobrze oczyszcza, ale z drugiej może pozostawić delikatne zarysowania. Jednorazowe użycie magicznej gąbki nie zniszczy przedmiotów czy mebli, ale wielokrotne użycie może sprawić, że z czasem nie będą one już tak dobrze wyglądać.